Трое украинских боксеров в топ-10 рейтинга WBO

Всемирная боксерская организация (WBO) обновила рейтинг боксеров во всех весовых категориях. Сразу трое украинских боксеров находятся в топ-десятке.

Украинец Сергей Деревянченко, который в начале октября проиграл Геннадию Головкину, вошел в топ-10 средней тяжести. Чемпионом по версии WBO является Деметриус Андраде.

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Денис Беринчик поднялся на шестую позицию, хотя находился на седьмом месте. Денис выступает в легком весе и в октябре выиграл очередной поединок. Украинец победил Лопеса Морено. Чемпионским поясом владеет Василий Ломаченко.

В втором самом легком весе Арнольд Хегай поднялся с третьей позиции на вторую. Чемпионом мира в этой весовой категории является Эмануэль Навварете.

Отметим, что Александр Усик официальный претендент на титул WBO в супертяжелом весе. Украинец должен встретиться с победителем боя Энтони Джошуа – Энди Руис.

Ни в одном рейтинге (WBC, WBA, WBO, IBF, WBA) нет украинца Александра Гвоздика, который 18 октября проиграл Артуру Бетербиеву. Впрочем, в WBC, где Гвоздик недавно был чемпионом, еще не обновили рейтинг.