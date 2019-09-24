Тройка из "Реала" и Роналду: кто несправедливо попал в символическую сборную ФИФА

Вечером 23-го сентября в Милане была названа символическая сборная из 11 лучших футболистов. В сборную неожиданно попало много футболистов из "Реала" и крайне с мало с чемпионата Англии.

Симиволична сборная: Алиссон (Ливерпуль), Марсело (Реал), Вирджил Ван Дейк (Ливерпуль), Маттейс Где Лигт (Ювентус), Серхио Рамос (Реал), Лука Модрич (Реал), Фрэнки Де Йонг (Барселона), Эден Азар (Реал ), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси (Барселона), Криштиану Роналду (Ювентус).

Марсело

Бразильский футболист считается одним из лучших защитников в мире. Однако в прошлом сезоне Марсело заметно сдал вместе с результатами "Реала". В основных турнирах 31-летний Марсело сыграл за "сливочных" 27 матчей.

Читайте также: Четыре игрока "Реала" в символической сборной по версии ФИФА

Следует добавить, что "Реал" в прошлом сезоне проиграл в 1/8 финала Лиги чемпионов "Аяксу", а в Ла Лиге занял третье место с 46 пропущенными голами. Не королевская статистика.

Более справедливо было бы отдать награду Эндрю Робертсону из "Ливерпуля". За сезон шотландский игрок отыграл 48 матчей, в которых отдал 13 результативных передач. Сложно поверить, что "Ливерпуль" смог бы выиграть Лигу чемпионов без Эндрю.

"Мерсисайдцы", хоть и проиграли чемпионат "Манчестер Сити", но имели лучшую оборону в АПЛ. Только 22 пропущенных гола.

В сети уже посыпались шутки о том, что Марсело попал в сборную вместо Роберстон.

Серхио Рамос

Еще один футболист "Реала", который провел мягко говоря невнятный сезон. Игру Рамоса отражают результаты "Реала" во всех турнирах в течение прошлого сезона, поскольку он капитан команды. Как бы Серхио не пытался вывести команду из кризиса, но "сливочные" до сих пор не нашли своей игры.

Место в символической сборной вместо Рамоса заслуживает занять Трент Александер-Арнольд. Как минимум, своим креативным решением в матче против "Барселоны" Трент вывел "Ливерпуль" в финал Лиги чемпионов.

Видео паса Трента в матче с Барселоной (*видео может не открываться на сайте)

За Трента говорит статистика: 16 результативных передач и 1 гол за 40 матчей.

Лука Модрич

Третий футболист "Реала", который чудом признан одним из лучших в прошлом сезоне. Лука гений полузащиты, но сезон у него не задался. По крайней мере, по сравнению с несколькими другими футболистами Лука выглядит статистом. За прошлый сезон Лука отыграл 40 матчей (4 гола и 8 результативных передач).

Португалец Бернарду Силва провел сумасшедший прошлый сезон за "Манчестер Сити", который выиграл все турниры на внутренней арене. К слову, в символической сборной ни одного игрока от "горожан". В прошлом сезоне Бернарду отыграл 51 матч (13 голов и 14 результативных передач). Отдельного внимания заслуживает работа португальца на оборону.

К слову: Алисон лучший вратарь, Рапино – футболистка: все победители The Best FIFA Football Awards

Если не Бернарду Силва, то лидер полузащиты "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне не менее заслуживает быть в числе лучших. Гений, за которого легендарный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес был готов отдать последнюю рубашку.

В прошлом сезоне Кевин сыграл 32 матча, забил 6 голов и отдал 11 результативных передач. Мозг не только "горожан", но и сборной Бельгии.

Фрэнки Де Йонг

Бывший футболист "Аякса" действительно провел качественный сезон, в котором амстердамцы дошли до полуфинала Лиги чемпионов. За 52 матча Фрэнки забил только 4 гола и столько же раз ассистировал. Да, это не ключевая роль Де Йонга на футбольном поле, но есть игрок, который ничем не хуже.

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен провел феноменальный сезон за "шпор" – 10 голов и 17 результативных передач. 12 ассистов датчанин сделал в чемпионате Англии, который в разы сильнее нидерландский. Кроме того, именно "Тоттенхэм" выбил "Аякс" в Лиге чемпионов.

Самое важное то, что Кристиан стабильно играет сезон за сезоном. В сезоне 2017/2018 он забил 14 голов и отдал 13 результативных передач. Награда для Де Йонга – серьезный аванс.

Роналду

Появление Роналду в символической сборной, как и признание Месси лучшим игроком, вызывает смех. Если Месси и стал лучшим бомбардиром в Испании, то португалец проиграл конкуренцию в Италии.

В Италии, где "Ювентус" чувствует себя крайне расслабленно, Криштиану в списке бомбардиров оказался только на четвертом месте.

Кто, если не Роналду? Ответ на этот вопрос дает сумасшедшее трио "Ливерпуля" – Мане, Салах, Фирмино. Кроме того, Серхио Агуэро из "Манчестер Сити" и Роберт Левандовски из "Баварии".

Слаха и Мане стали лучшими бомбардирами АПЛ, забив по 22 гола. Кроме того, они стали важным элементом победы "Ливерпуля" в Лиге чемпионов.

Поляк Левандовский вообще забил на 13 голов больше, чем Роналду. Кун Агуэро, который с "Манчестер Сити" выиграл все трофеи, забил на четыре мяча больше. Единственный факт, который говорит в пользу Криштиану, это победа Португалии в Лиге наций.

Если не считать Эдена Азара, который прошлый сезон провел за "Челси", то в число 11 лучших попали только 2 игрока из чемпионата Англии. Хотя четыре английские команды сыграли в финалах Лиги Европы и Лиги чемпионов. Удивляет, не отмечены игроки "Манчестер Сити", которые провели феноменальный сезон.

В футболе продолжают доминировать бренды. В этой сборной ними стали Марсело, Рамос, Роналду, Месси, Де Йонг, Ле Лигт и Мбаппе. Странно, что не нашлось место Неймару.