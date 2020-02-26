Twitter-обидчик известного бойца Конора МакГрегора станет его следующим соперником

Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор узнал имя следующего соперника. Им станет боец UFC американец Джастин Гэтжи.

Стороны уже ведут переговоры. Если все будет хорошо – бой состоится уже этим летом.

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Об этом сообщают сразу несколько инсайдеров, в частности, Чисанга Маланга в twitter.