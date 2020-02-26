24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Twitter-обидчик известного бойца Конора МакГрегора станет его следующим соперником

- Читати новину українською
Стал известен следующий соперник Конора Макгрегора / celebritynetworth.com

Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор узнал имя следующего соперника. Им станет боец UFC американец Джастин Гэтжи.

Стороны уже ведут переговоры. Если все будет хорошо – бой состоится уже этим летом.

Стоит увидеть: Боец ММА одним ударом сломал сопернику позвоночник: видео

Об этом сообщают сразу несколько инсайдеров, в частности, Чисанга Маланга в twitter.

Между бойцами давно царит вражда – они ненавидят друг друга. Часто это все можно увидеть после поединков в твиттере бойцов. Теперь у них появится возможность встретиться в реальном бою.

Ранее стало известно, что американец бросил вызов Конору МакГрегору.

Что известно о Джастине Гэтжи?

  • Свою любительскую карьеру начал в ММА во время учебы в колледже, стал профессионалом в 2011 году и присоединился к Всемирной серии борьбы (WSOF) в 2013 году, где стал чемпионом в легком весе.
  • Он провел 23 боя, где одержал 21 победу нокаутом или техническим нокаутом и получил четыре награды "Борьба ночи" и три награды "Выполнение ночи" в своих шести поединках в UFC.
  • Занимает четвертое место в рейтинге UFC в легком весе.

Интересные факты о Коноре МакГрегоре

  • Конор дебютировал в ММА 9 марта 2008 года, победив Гари Морриса техническим нокаутом в третьем раунде.
  • Дебют в UFC МакГрегор также завершил техническим нокаутом против Маркуса Бримейджа.
  • 25 марта 2019 года спортсмен сообщил о решении уйти из MMA. На время сообщения ирландец завоевал титулы чемпиона UFC в полулегком и легком весе.
  • Провел 26 боев, где одержал 22 победы и 4 раза потерпел поражение.
  • Обладатель премии "Лучший нокаут вечера" (один раз) против Маркуса Брімейджа. Обладатель премии "Выступление вечера" (пять раз).
5 самых распространенных ошибок в интерьере украинских квартир: фото
сегодня
Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт MMA Смешанные единоборства Конор МакГрегор
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 13:15 Лигу чемпионов могут кардинально изменить: шансы для "Динамо" и "Шахтера"
Ігор Саджениця
сегодня 07:40 "Наполи" и "Барселона" сыграли вничью, "сине-гранатовые" доигрывали матч в меньшинстве – видео
Ігор Саджениця
25 февраля 20:00 Коби Брайант – история жизни легендарного баскетболиста
Ігор Саджениця
25 февраля 19:37 Сколько государство выделило на финансирование спорта в 2020 году: главные цифры
Михайло Гема
25 февраля 11:44 Уайлдер обвинил свой костюм в поражении Фьюри: он весил 18 килограммов
Ігор Саджениця
Новости
Больше новостей
Залиште відгук