Twitter-обидчик известного бойца Конора МакГрегора станет его следующим соперником
Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор узнал имя следующего соперника. Им станет боец UFC американец Джастин Гэтжи.
Стороны уже ведут переговоры. Если все будет хорошо – бой состоится уже этим летом.
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Об этом сообщают сразу несколько инсайдеров, в частности, Чисанга Маланга в twitter.
Между бойцами давно царит вражда – они ненавидят друг друга. Часто это все можно увидеть после поединков в твиттере бойцов. Теперь у них появится возможность встретиться в реальном бою.
Ранее стало известно, что американец бросил вызов Конору МакГрегору.
Что известно о Джастине Гэтжи?
- Свою любительскую карьеру начал в ММА во время учебы в колледже, стал профессионалом в 2011 году и присоединился к Всемирной серии борьбы (WSOF) в 2013 году, где стал чемпионом в легком весе.
- Он провел 23 боя, где одержал 21 победу нокаутом или техническим нокаутом и получил четыре награды "Борьба ночи" и три награды "Выполнение ночи" в своих шести поединках в UFC.
- Занимает четвертое место в рейтинге UFC в легком весе.
Интересные факты о Коноре МакГрегоре
- Конор дебютировал в ММА 9 марта 2008 года, победив Гари Морриса техническим нокаутом в третьем раунде.
- Дебют в UFC МакГрегор также завершил техническим нокаутом против Маркуса Бримейджа.
- 25 марта 2019 года спортсмен сообщил о решении уйти из MMA. На время сообщения ирландец завоевал титулы чемпиона UFC в полулегком и легком весе.
- Провел 26 боев, где одержал 22 победы и 4 раза потерпел поражение.
- Обладатель премии "Лучший нокаут вечера" (один раз) против Маркуса Брімейджа. Обладатель премии "Выступление вечера" (пять раз).
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