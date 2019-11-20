Ты готов? Брутальный Конор МакГрегор – новая эпическая история

В октябре Украина впервые встретилась с культовым спортсменом, бойцом из смешанных боевых искусств, чемпионом UFC – Конором МакГрегором, который посетил Киев по приглашению Parimatch.

А уже в ноябре стартует новая рекламная кампания с амбассадором бренда. С первых кадров Конор предстает в непредсказуемых образах и открывает мир настоящих пылких мужских желаний, чувств, развлечений и безумных побед.

Невозможно рационально оценивать персону Конора, но и невозможно оставаться равнодушным к нему. В рекламной кампании он сыграл самого себя – непредсказуемого и грубого, но всегда надежного и заряженного на победу,

– отметил CEO Parimatch Сергей Портнов.

15 сцен и 5 образов Конора. Съемки видеоролика длились 3 суток в Дублине и Киеве с участием творческого дуэта Angelo Merten & Charlie Bravo. Постпродакшн длился 3 месяца, а саунд-дизайн оформлял также канадский композитор.