Ты маленькая крыса, – Конор МакГрегор Хабибу Нурмагомедову

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Конор МакГрегор
Конор МакГрегор

Спор между бойцами UFC Конором МакГрегором и Хабибом Нурмагомедовым продолжается. Несмотря на то, что бой между ними состоялся 6 октября 2018 года.

Тогда Хабиб Нурмагомедов победил Конора МакГрегора. Россиянин защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Но споры между бойцами продолжались. За драку сразу после боя им не выплатили весь гонорар. Также соперникам грозила дисквалификация.

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И даже после того, как МакГрегор официально заявил об окончании карьеры, он не оставляет возможности еще раз досадить сопернику. Недавно Хабиб опубликовал пост, в котором поблагодарил своих болельщиков за поддержку.

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МакГрегор ответил на пост Хабиба и назвал его маленькой крысой.

"У тебя забрали деньги, а твоим братьям подбили глаза, когда ты дрался со мной. Ты маленькая крыса!" – написал Конор в ответ Хабибу.

 

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Теги: Спорт MMA Смешанные единоборства
Источник: 24 Канал
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