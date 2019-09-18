"Ты шо, каблук?" клуб Первой лиги пригласил болельщиков на матч "горячим" видео
В субботу 21 сентября, львовский "Рух" дома примет "Оболонь-Бровар" в рамках 10 тура Первой лиги.
К этому событии львовяне уже традиционно отсняли видеоприглашение.
Читайте также: Лидер "Динамо" пропустит матч против "Мальме" в Лиге Европы
По сюжету, болельщик "Руха" возвращается домой после отдыха с друзьями в баре и встречает неожиданность.
После 9-ти сыгранных туров в Первой лиге львовский "Рух" лидирует в турнирной таблице, опережая "Оболонь-Бровар" на одно очко.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии