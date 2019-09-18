"Ты шо, каблук?" клуб Первой лиги пригласил болельщиков на матч "горячим" видео

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Львовский "Рух"
Львовский "Рух" / ФК "Рух"

В субботу 21 сентября, львовский "Рух" дома примет "Оболонь-Бровар" в рамках 10 тура Первой лиги.

К этому событии львовяне уже традиционно отсняли видеоприглашение.

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По сюжету, болельщик "Руха" возвращается домой после отдыха с друзьями в баре и встречает неожиданность.

После 9-ти сыгранных туров в Первой лиге львовский "Рух" лидирует в турнирной таблице, опережая "Оболонь-Бровар" на одно очко.

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Теги: Спорт Футбол
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