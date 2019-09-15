У Фьюри жуткое рассечение, как в легендарном бою Кличко: фото и видео 18+

Британский боксер Тайсон Фьюри едва не потерпел сенсационное поражение в поединке с неизвестным бойцом из Швеции Отто Валлином. Боксеры провели бой 14 сентября в США.

В третьем раунде Валлин удалось неплохо атаковать противника и у Фьюри образовалось рассечение над правой бровью.

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Фото: GETTY IMAGES



Скріиншот

Видео рассечение Фьюри

Рассечение Тайсона напоминает травму Виталия Кличко в легендарном поединке против Леннокса Льюиса.

21 июня 2003-го года британец нанес похожую травму украинцу и бой остановили. Леннокс выиграл техническим нокаутом.



Рассечение Виталия Кличко. Фото: championat.com

Похожая судьба могла постигнуть Тайсона Фьюри, однако он несмотря на опасное рассечение сумел продолжить бой и даже выиграл.

Такие рассечение крайне опасны. После поединка Виталия Кличко против Льюиса эксперты рассказывали, что Виталий мог потерять зрение.