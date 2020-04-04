У игрока "Ювентуса" снова обнаружили коронавирус после лечения
У полузащитника итальянского "Ювентуса" Пауло Дибалы снова обнаружили коронавирус. Хотя игрок уже был инфицирован и после этого сдал отрицательный тест на вирус.
О том, что у Дибалы снова обнаружили коронавирус, рассказала его девушка Ориана Сабатини в комментарии Mundo Deportivo. У нее тоже был обнаружен коронавирус первый раз.
"21 марта я с Пауло сдали тест, который выявил у нас коронавирус. Три дня назад результат теста был отрицательным. Но после этого мы сдали еще один тест, и он показал положительный результат на коронавирус. Я не знаю как это работает, что сначала показывает отрицательный результат, а потом противоположный", – рассказала Ориана Сабатини.
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После того, как у Дибалы вновь подтвердили коронавирус, он с девушкой еще раз отправился на самоизоляцию.
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