У Ломаченко цель – стать чемпионом, поэтому он пашет с утра до вечера, – экс-тренер сборной

Василий Ломаченко является дисциплинированным боксером. Он имеет лидерские качества, но отказался быть капитаном сборной Украины по боксу. При этом спортсмен во всем слушается своего отца, который его и тренирует.

Такое мнение в интервью Спорт24 высказал бывший тренер национальной сборной Украины Дмитрий Сосновский.

"У Василия Ломаченко в жизни модератором всех идей является отец. Он полностью доверяет отцу, все идеи отца реализуются в жизнь 100-процентно", - рассказал Дмитрий Сосновский.

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По его словам, Василий Ломаченко мог перейти в профессиональный бокс еще в 20-летнем возрасте. Тогда он стал олимпийским чемпионом Пекина.

Васе в то время было 20 лет. И перейти в 20 лет в профессиональный бокс, это не так, как в 24. Эти четыре года трудно отработать. Потому что бокс – это травматичный вид спорта, у него были и операции на кисти, и он имел проблемы. Но решение они (Василий Ломаченко с отцом, – прим. авт.) приняли. Я думаю, что, все-таки, Анатолий Николаевич принял такое решение. Вася его поддержал и они остались. Это было супер, потому что он, что отец является очень трудолюбивы, много работают и не отвлекаются. У них есть цель: он должен быть чемпионом и он пашет с утра до вечера. И папа вместе с ним. Они трудятся и показывают результат,

– отметил Дмитрий Сосновский.

При этом Ломаченко, несмотря на имеющиеся лидерские качества, не захотел быть капитаном сборной.

"Он был авангардом, при том всем, что он отказывался быть капитаном. Он является лидером, однако этого никогда не подчеркивает. Его это не интересует. Его интересует конечный результат. Он трудится, не хочет перетаскивать одеяло на себя. Все подсознательно понимают: мы хотим быть такие, как Василий. Но он не говорит никому: "Будьте такие, как я". Ему трудно держаться в течение стольких лет, но он выходит на ринг и показывает результат", – подытожил Дмитрий Сосновский.

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