У нас всегда был дух, сердце и яйца, – тренер о команде после тяжелой победы

Хоккейный клуб "Донбасс" провел два тяжелых матча. В первой игре команда неожиданно уступила дома "Ледяным Волкам". А во второй – одержала тяжелую победу над херсонским "Днепром".

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После второй игры у тренера "Донбасса" Сергея Витера спросили о состоянии команды. Его ответ был довольно коротким.

"Всем кто нас похоронил: большой привет! Пусть немного некрасиво, но скажу: у нашей команды всегда был дух, сердце и яйца", – сказал Витер в послематчевом комментарии.