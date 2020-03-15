У одноклубника украинского баскетболиста Михайлюка обнаружили коронавирус
Еще один баскетболист НБА сдал положительный тест на наличие коронавируса. На этот раз им оказался баскетболист "Детройт Пистонс" Кристиан Вуд. Это уже третий случай заболевания коронавирусом в НБА.
Об этом сообщил авторитетный баскетбольный инсайдер Шамс Чарану в своем твиттере.
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Такую информацию подтвердил агент форварда "Детройт Пистонс" Адам Пенсак изданию The Detroit News.
На это время у центрового нет симптомов заболевания, но он находится под наблюдением.
8 марта в матче регулярного сезона "Детройт" дома принимал "Юту" и потерпел поражение – 105:111. Через несколько дней у игрока "Юты" Руди Гобера был обнаружен коронавирус.
После Гобера и еще одного игрока "Юты" Донована Митчелла Вуд стал третьим спортсменом из НБА с положительным тестом на заболевание коронавирусом.
В текущем сезоне 24-летний Вуд провел в сезоне НБА 62 матча, в среднем набирая 13 очков, делая 6 подборов и 1 передачу.
В среду центровой "Пистонс" обновил личный рекорд результативности, набрав 32 очка в игре против "Филадельфии". Украинец Святослав Михайлюк сыграл в этом матче 24 минуты и отметился 16 набранными очками, 2 подборами и 4 передачами. Поединок завершился поражением команды украинского баскетболиста – 124:106.
Добавим, что Национальная баскетбольная ассоциация прекратила регулярный сезон – 2019/20-за пандемии коронавирус.
Матч "Сакраменто" – "Новый Орлеан" был отменен из-за подозрения на коронавирус у одного из арбитров, который ранее на этой неделе работал на игре с участием "Джаз".
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