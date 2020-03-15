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У одноклубника украинского баскетболиста Михайлюка обнаружили коронавирус

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Еще один баскетболист НБА сдал положительный тест на наличие коронавируса. На этот раз им оказался баскетболист "Детройт Пистонс" Кристиан Вуд. Это уже третий случай заболевания коронавирусом в НБА.

Об этом сообщил авторитетный баскетбольный инсайдер Шамс Чарану в своем твиттере.

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Такую информацию подтвердил агент форварда "Детройт Пистонс" Адам Пенсак изданию The Detroit News.

На это время у центрового нет симптомов заболевания, но он находится под наблюдением.

8 марта в матче регулярного сезона "Детройт" дома принимал "Юту" и потерпел поражение – 105:111. Через несколько дней у игрока "Юты" Руди Гобера был обнаружен коронавирус.

После Гобера и еще одного игрока "Юты" Донована Митчелла Вуд стал третьим спортсменом из НБА с положительным тестом на заболевание коронавирусом.

В текущем сезоне 24-летний Вуд провел в сезоне НБА 62 матча, в среднем набирая 13 очков, делая 6 подборов и 1 передачу.

В среду центровой "Пистонс" обновил личный рекорд результативности, набрав 32 очка в игре против "Филадельфии". Украинец Святослав Михайлюк сыграл в этом матче 24 минуты и отметился 16 набранными очками, 2 подборами и 4 передачами. Поединок завершился поражением команды украинского баскетболиста – 124:106.

Добавим, что Национальная баскетбольная ассоциация прекратила регулярный сезон – 2019/20-за пандемии коронавирус.

Матч "Сакраменто" – "Новый Орлеан" был отменен из-за подозрения на коронавирус у одного из арбитров, который ранее на этой неделе работал на игре с участием "Джаз".


Мифы о коронавирусе / инфографика 24 канал

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Автор: София Кулай
Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Спорт Баскетбол
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