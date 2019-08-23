У "Олимпика" значительные проблемы перед матчем с "Динамо"

В субботу, 24 августа, киевское "Динамо" сыграет против донецкого "Олимпика" матч чемпионата. Гости перед этим матчем столкнулись с рядом трудностей.

Стоит напомнить, что и "Динамо", и "Олимпик" перед этим матчем покинули тренеры. Александр Хацкевич был уволен из "Динамо" из-за того, что не сумел вывести киевлян в групповой этап лиги чемпионов. Его заменил Алексей Михайличенко.

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Зато Жулио Сезар был уволен после четырех подряд поражений в УПЛ. На его место пришел Игорь Климовский, который уже возглавлял "Олимпик" в прошлом сезоне. Но перед матчем с "Динамо" наставник "Олимпика" столкнулся с проблемой – нехваткой исполнителей.

"У меня в наличии всего 14 футболистов. Из них и придется выбирать стартовый состав. Выберу качественных исполнителей, которые смогут сыграть в защите. Поскольку, скорее всего, мы проведем весь матч в обороне. Но, конечно, постараемся контратаковать", – заявил Игорь Климовский в эфире канала "Футбол 1/2".

Стоит напомнить, что игроки "Олимпика" получили четыре красные карточки за четыре стартовых тура.