24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

У победительницы Ролан Гаррос умер отец – бывший украинский футболист

133 Читати новину українською
Умер отец Елены Остапенко / Фото из открытых источников

В Латвии умер известный украинский футболист Евгений Остапенко, игравший за запорожский "Металлург".

Об этом сообщила его дочь, известная спортсменка, которая выиграла открытый чемпионат Франции по теннису "Ролан Гаррос" Елена Остапенко на своей странице в Instagram.

Читайте также: Мексиканский реслер La Parka II умер после неудачного падения с ринга: видео

"Ты был рядом со мной с первого дня. К сожалению, жизнь забирает любимых людей... Ты осознаешь, чего не хватает больше всего, когда этого уже нет рядом. Так что не откладывайте на потом добрые слова и совместное проведение времени, потому что нет ничего вечного. Ты навсегда останешься в моем сердце, папочка", – написала теннисистка

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I know that you were there since Day 1. Unfortunately, life can take away your loved ones... You realize what you miss the most when it’s not there anymore. So don’t hesitate on saying good words & spending time together while you can because nothing can be taken for granted. You will always be in my heart, dear dad. Love you forever! ️ ••• Tu biji klāt jau no paša sākuma. Diemžēl reizem dzīve var atņemt sev tuvos... To vislabāk apjaut, kad viņi vairs nav apkārt, tāpēc nevilcinieties teikt labus vārdus un pavadiet laiku kopā, kamēr ir tāda iespēja. Tēt, Tu mūžam paliksi manā sirsniņā! Mīlu Tevi! ️

Публикация от Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko)

На этой неделе Остапенко по личным причинам не выступила на турнире WTA в Окленде. В свое время Евгений Остапенко играл за запорожский "Металлург", где до сих пор проживает бабушка Елены.

Гадание на Старый Новый год: как узнать свою судьбу и имя суженого
сегодня
38572
Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Ролан Гаррос Теннис
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 16:15 Фанаты "Райо Вальекано" устроили шествие с оскорблениями в адрес Зозули – видео
Вісент Луїс 51
10 января 17:31 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 1046
сегодня 13:58 Как награждали украинку Харлан после победы над россиянкой в финале Кубка мира – видео
92
сегодня 11:07 ПСЖ и "Монако" устроили голевую перестрелку, забив шесть голов: видео
Ігор Саджениця 76
сегодня 09:46 "Ювентус" победил "Рому" и закрепился на первом месте в чемпионате Италии: видео
Ігор Саджениця 92
Новости
Больше новостей
Залиште відгук