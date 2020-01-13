У победительницы Ролан Гаррос умер отец – бывший украинский футболист

В Латвии умер известный украинский футболист Евгений Остапенко, игравший за запорожский "Металлург".

Об этом сообщила его дочь, известная спортсменка, которая выиграла открытый чемпионат Франции по теннису "Ролан Гаррос" Елена Остапенко на своей странице в Instagram.

Читайте также: Мексиканский реслер La Parka II умер после неудачного падения с ринга: видео

"Ты был рядом со мной с первого дня. К сожалению, жизнь забирает любимых людей... Ты осознаешь, чего не хватает больше всего, когда этого уже нет рядом. Так что не откладывайте на потом добрые слова и совместное проведение времени, потому что нет ничего вечного. Ты навсегда останешься в моем сердце, папочка", – написала теннисистка

На этой неделе Остапенко по личным причинам не выступила на турнире WTA в Окленде. В свое время Евгений Остапенко играл за запорожский "Металлург", где до сих пор проживает бабушка Елены.