У России могут забрать проведение матчей Евро-2020 и финала Лиги чемпионов в 2021 году

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Стадион в Санкт-Петербурге

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал лишить Россию права проведения крупных соревнований.

Напомним, перед тем этот же комитет рекомендовал исполкому организации отстранить российских спортсменов от международных соревнований на 4 года. Все из-за вероятной подделки баз данных Московской лаборатории РУСАДА. Об этом говорится на сайте WADA.

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Кроме того, Россия может потерять право на проведение крупных международных соревнований с условием, что ранее переданные права на проведение можно отозвать без помех.

В следующем году Россия должна принять матчи футбольного чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге. Запланированы три матча группового этапа и один матч четвертьфинала. Также Санкт-Петербург должен принять финал Лиги чемпионов в 2021 году. Если с забиранием матчей Евро-2020 могут возникнуть проблемы (нужно искать подходящий стадион в другой стране, которая не принимает матчи чемпионата Европы), то с Лигой чемпионов все намного проще.

Также комитет предлагает забрать у России право на подачу заявок на крупные турниры, в том числе на Олимпийские игры. И не пускать российских официальных лиц на международные турниры.

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Окончательное решение о предложенных наказаниях ожидается 9 декабря, когда в Париже состоится заседание коллегии WADA. Любое решение WADA подлежит обжалованию в Спортивном арбитражном суде.

Что известно о подделке документов лаборатории РУСАДА?
Россию подозревают в манипуляциях с данными из московской антидопинговой лаборатории. Британское издание The Telegraph отмечает, что Москва манипулировала данными в течение последних 18 месяцев.

Таким образом, WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре согласно Международному стандарту о соответствии. Также WADA считает, что Россия пыталась скрыть системное применение допинга российскими спортсменами.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости России Новости Спорта Спорт Футбол Допинг Лига чемпионов Евро-2020
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