У сотрудника оргкомитета Олимпиады в Токио обнаружили коронавирус
Один из членов организационного комитета летних Олимпийских игр в Токио сдал положительный тест на наличие коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает Insidethegames.
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Это первый случай заражения у члена оргкомитета. Инфекция обнаружена у мужчины в возрасте старше 30 лет. В конце прошлой недели его самочувствие ухудшилось, однако болезнь протекает в легкой форме. Больной на данный момент находится у себя дома на карантине.
Также организаторы заявили, что все помещения, где работал зараженный будут продезинфицированы. Личность зараженного не раскрывается.
- Летние Олимпийские игры в Токио перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса. Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
- При этом Олимпийские и Паралимпийские игры сохранят название Токио-2020.
- Храниться в Японии все это время будет и олимпийский огонь, который уже прибыл в страну.
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