24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

У сотрудника оргкомитета Олимпиады в Токио обнаружили коронавирус

- Читати новину українською
Оргкомитет Олимпиады в Токио / ЕРА

Один из членов организационного комитета летних Олимпийских игр в Токио сдал положительный тест на наличие коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Insidethegames.

К теме Олимпийская деревня в Токио превратят в больницу для больных коронавируса

Это первый случай заражения у члена оргкомитета. Инфекция обнаружена у мужчины в возрасте старше 30 лет. В конце прошлой недели его самочувствие ухудшилось, однако болезнь протекает в легкой форме. Больной на данный момент находится у себя дома на карантине.

Также организаторы заявили, что все помещения, где работал зараженный будут продезинфицированы. Личность зараженного не раскрывается.

  • Летние Олимпийские игры в Токио перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса. Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
  • При этом Олимпийские и Паралимпийские игры сохранят название Токио-2020.
  • Храниться в Японии все это время будет и олимпийский огонь, который уже прибыл в страну.

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Спорт Олимпиада-2020
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 16:41 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Михайло Гема
сегодня 13:36 Усик бросил вызов Владимиру Кличко, но проиграл: видео боя
Юрій Семенюк
21 апреля 17:01 Жестокие массовые драки и кулачные бои – лучшие хоккейные столкновения: видео
Михайло Гема
21 апреля 16:42 Депутат Беленюк объяснил, почему общается на русском: Это не маркер любви к родине
Михайло Гема
20 апреля 17:15 Я до тебя еще доберусь: появились подробности перепалки Хачериди и судьи в Беларуси
Михайло Гема

Новости
Больше новостей