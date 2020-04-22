У сотрудника оргкомитета Олимпиады в Токио обнаружили коронавирус

Один из членов организационного комитета летних Олимпийских игр в Токио сдал положительный тест на наличие коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Insidethegames.

К теме Олимпийская деревня в Токио превратят в больницу для больных коронавируса

Это первый случай заражения у члена оргкомитета. Инфекция обнаружена у мужчины в возрасте старше 30 лет. В конце прошлой недели его самочувствие ухудшилось, однако болезнь протекает в легкой форме. Больной на данный момент находится у себя дома на карантине.

Также организаторы заявили, что все помещения, где работал зараженный будут продезинфицированы. Личность зараженного не раскрывается.

Летние Олимпийские игры в Токио перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса. Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

При этом Олимпийские и Паралимпийские игры сохранят название Токио-2020.

Храниться в Японии все это время будет и олимпийский огонь, который уже прибыл в страну.

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram