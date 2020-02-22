Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри: анонс боя за звание чемпиона WBC

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер проведет защиту пояса против британца Тайсона Фьюри. Один из самых главных боев не только 2020 года, но и десятилетия состоится в США 22 февраля. Анонс реванша Уалйдер – Фьюри – читайте дальше в материале.

Уайлдер – Фьюри. Главное

Что: реванш за титул WBC в супертяжелом весе (хэвивейт)

Где: Лас-Вегас, Невада, США – MGM Grand Garden Arena

Когда: ночь с субботы на воскресенье 23-го февраля, около 06:30 по киевскому времени

Трансляция: платформа Megogo

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Первый бой

Первая встреча боксеров на ринге состоялась 1-го декабря 2018 года и закончилась неожиданной ничьей.

Дебют боя прошел при преимуществе Фьюри: британец легко переигрывал чемпиона благодаря скорости и выбрасывал гораздо больше ударов. Зато Уайлдер заметно был заряжен на одно точное попадание.

В девятом раунде Фьюри пропустил удар справа и оказался в нокдауне, но быстро поднялся. В последующие два раунда американец не развил успех.

В начале 12-й трехминутки Уайлдер отправил Фьюри в глубокий нокдаун комбинацией правый прямой-левый боковой. Фьюри чудом успел встать на последней секунде отсчета и продержался до финального гонга.

Что интересно, после боя нашлись те, кто обвинил судью в слишком длинном ведении отсчета.

Как бы там ни было, по итогам 12 раундов раздельным судейским решением была присуждена ничья – 115: 111, 110: 114, 113:113.

Форма боксеров

После очной встречи боксеры провели по два промежуточных поединка. Британец встретился с неизвестным Томом Шварцом и Отто Валлиным.

Если по Шварцу Тайсон не имел проблем, то в поединке с Валлиным "отскочил". Почти весь бой Фьюри пришлось сражаться с ужасным рассечением, которое не совместимо со здравым смыслом.



Рассечение Фьюри в бою с Отто Валлиным / Фото: AFP

Скорее всего, на судей давил авторитет Фьюри, который не позволил остановить бой, чтобы уберечь Тайсона от фатальных последствий.

К счастью, для Тайсона, шведский боксер не воспользовался уязвимостью британца. Фьюри благодаря клинчам и осторожному боксу истощил Отто и победил решением судей.

Как бы там не было, но Валлин доказал, что Фьюри уязвим. С другой стороны, никто не знает об уровне мотивации Тайсона и то, что творилось в его голове на момент поединка. Британец настоящий боксер настроения.

Зато Уайлдер провел две успешные защиты титула WBC против Доминика Бризила и Луиса Ортиса. Обе победы Уайлдер одержал нокаутом.

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Если в поединке с Бризилом все было очевидно, то встреча с Ортисом состоялась для Деонтея не самым лучшим образом.

Уайлдер проигрывал по очкам и спас бой в седьмом раунде благодаря яркому нокауту, который признан лучшим в 2019 году.

О форме боксеров сложно говорить до поединка, поскольку все ответы на вопросы даст сам бой. Единственное, что следует отметить, Фьюри сбросил несколько килограммов и выглядит стройнее, чем обычно.

Будет ли трилогия

Опять же, все будет зависеть от реванша. Во-первых, какую прибыль принесет бой и, какую зрительскую аудиторию он соберет.

Очевидно, что после поражения Фьюри третий поединок будет интересен для Тайсона. Но это также будет зависеть от того, нокаутирует ли Уайлдер его или победит решением судей.

Яркий пример реванш между Энтони Джошуа и Энди Руисом. Британец спокойно вернул себе титулы и никто не говорит про третий бой между боксерами.

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Вместе с тем, на титул Уайлдера есть другие официальные претенденты (привет от Диллиана Уайта). Фьюри придется долго ждать третий шанс, если Уайлдер сохранит пояс.

Что же будет, если Фьюри одержит победу? Очевидно, что третий бой и это, скорее всего, прописано в контракте.

И все мы знаем, как трудно добиться реванша от Фьюри. Этот опыт украинские болельщики пережили на примере Владимира Кличко.

Тайсон готов выбросить пояс, нанести себе травмы и даже быть пойманным на употреблении кокаина. Что для Кличко когда-то, что для Уайлдера, возможно, в будущем – реванш с Тайсоном это дело чести. Но Фьюри имеет на это все свой аргумент. Не зря он "Цыганский король"!

Украинский след и Джошуа

Александр Усик, который в ближайшее время должен встретиться с Дереком Чисорой, заявлял, что в его планах завоевание титула WBC.

Для украинца это долгосрочная перспектива, ведь пока он официальный претендент только на титул WBO, которым владеет Энтони Джошуа.

Как показывает практика, получить бой за титул крайне сложно, даже если ты официальный претендент. В частности, Джошуа отдал предпочтение Кубрату Пулеву, против которого летом будет защищать пояс IBF.

Поэтому в поединке с Чисорой украинец должен заявил о себе в супертяжелом дивизионе.

Бой Усик – Фьюри болельщики, видимо, не дождутся. Как минимум, Тайсон заявлял, что не планирует драться с Усиком из-за малых габаритов украинца и потенциальный гонорар за встречу с ним.

Зато встреча Александра с Деонтеем – наиболее вероятная. Уайлдер – идеальный соперник для Усика с точки зрения веса и роста Деонтея. Разница между украинцем и американцем не такая разительная.

В то же время Энтони Джошуа хочет встретиться с победителем реванша Уайлдер – Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Сможет ли Энтони физически удерживать титулы различных организаций – сложный вопрос. В частности, после боя с Пулевым британец должен встретиться с претендентом на пояс WBO Усиком.

Каждая из организаций (WBO, WBA, IBF, WBC) имеет свое видение относительно титульных боев. Поэтому промоутерам боксеров банально нужно уметь договариваться с каждой. Реально ли это в хэвивейте? Сложно сказать…

О чем говорили боксеры

Перед поединком боксеры делали привычные для их реноме месседжи. Оба убеждали в своей победе и оскорбляли соперников. Словом, ничего нового.

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В то же время боксеры сделали тяжелые заявления относительно суицидов. Для чего это перед поединком? Вряд ли таким образом они хотели добавить драмы встрече…

Первым о попытке совершить суицид рассказал Уайлдер. Он признался, что в 19 и 20 лет у него было много трудностей в жизни.

"Пистолет лежал у меня на коленях, и я действительно думал о самоубийстве. Если свести счеты с жизнью, то тебе больше ни о чем не нужно волноваться. Тебя перестанут тревожить вещи, которые происходят в твоей жизни", – рассказал Уайлдер.

Зато Фьюри не указал, когда намеревался покончить с собой. Тайсон планировал на автомобиле врезаться в мост.

Однажды я проснулся и подумал, что сегодня я покончу со всем. Я пошел на мост. Я хотел на очень большой скорости врезаться в него. У меня просто не было больше мотивов, чтобы жить. Перед тем, как сделать это, я услышал голос. Он сказал: "Не делай этого, ты разрушишь жизнь своей семьи". Я тут же развернул автомобиль,

– признался британец.

Тайсон заявил, что после того случая подумал, что должен как можно скорее вернуться к нормальной жизни.

Прогноз