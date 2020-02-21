Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри: где смотреть чемпионский реванш
Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) в субботу, 22 февраля, в Лас-Вегасе на арене MGM Grand проведет бой-реванш с Тайсоном Фьюри (29-0-1, 20 КО) .
В прямой трансляции бой-реванш Уайлдер – Фьюри на территории Украины покажет телеканал "XSPORT". Ориентировочное начало – 23 февраля в 06:00 по киевскому времени.
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Легально поединок Уайлдера и Фьюри можно посмотреть по подписке портала Megogo.net. Также бой можно будет посмотреть на спутниковых телеканалах: Sport 1 HD, TVP Sport HD, MATCH TV HD, Fox Sports PPV, Canal + France HD.
- Поединок Уайлдер – Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе на арене MGM Grand. Трансляцию поединка будут осуществлять ESPN + PPV & Fox Sports PPV.
- Первый поединок между боксерами состоялся 1 декабря 2018 года и завершился ничьей. Фьюри побывал в глубоком нокдауне.
- После встречи с Уайлдером британец провел два поединка, победив Тома Шварца и Отто Валлина.
- Зато Уайлдер провел две успешные защиты титула WBC против Доминика Бризила и Луиса Ортиса. Обе победы Уайлдер получил нокаутом.
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