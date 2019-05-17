Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер (40-0-1, 39 КО) и его будущий соперник Доминик Бризил (20-1, 18 КО) провели огненную дуэль взглядов.

Во время дуэли Уайлдер неоднократно угрожал и оскорблял претендента. В свою очередь Бризил был очень спокойным и достаточно уверенно себя чувствовал.

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К слову, бой Уайлдер – Бризил состоится в ночь с 18-го на 19 мая на арене Barclays Center в Бруклине.

Уайлдер и Бризил последние поединки провели в 2018 году. 22 декабря Бризил в 9-м раунде нокаутировал пуэрториканца Карлоса Негрона. А тремя неделями ранее Уайлдер и Тайсон Фьюри не смогли выявить сильнейшего. Ожидалось, что в ближайшее время боксеры проведут реванш, но повторный бой перенесли. Фьюри решил провести промежуточный бой.

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