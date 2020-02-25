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Уайлдер обвинил свой костюм в поражении Фьюри: он весил 18 килограммов

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Костюм Уайлдера на бой против Фьюри / twitter.com/Chisanga_Malata

Деонтей Уайлдер назвал костюм, в котором он выходил на бой против Тайсона Фьюри, причиной поражения в бою. По словам американского боксера, он оказался очень тяжелым.

По словам Уайлдера, костюм весил 18 килограммов.

"Мой костюм был слишком тяжелым для меня. С самого начала боя у меня отказали ноги. Было заметно, что у меня проблемы с ногами. Многие говорили, что со мной что-то не так. Я понимаю, что ноги отказали из-за костюма. Я впервые примерил костюм вечером перед боем и не думал, что это будет так тяжело", – рассказал Уайлдер в комментарии Yahoo Sports.

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  • Бой Уайлдер – Фьюри состоялся 22 февраля. Это был поединок за звание чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе, которым в то время владел Уайлдер. Бой закончился победой Фьюри в седьмом раунде техническим нокаутом.
  • Для Уайлдера это поражение стало первым в профессиональной карьере.
  • По ходу боя Уайлдер дважды оказывался в нокдауне.
  • Для боксеров это был второй бой между ними. До этого 1 декабря 2018 года между ними была зафиксирована ничья, и тогда пояс остался у Уайлдера.
  • У Уайлдер есть право в течение 30 дней просить о реванше. 
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Автор: Игорь Садженица
Теги: Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер Новости Спорта Бокс Спорт
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