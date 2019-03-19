Уайлдер проведет бой против соотечественника, последний бой выиграл брутальным нокаутом: видео

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер проведет очередную защиту титула в поединке против обязательного претендента-соотечественника Доминика Бризила.

Встреча состоится 18 мая в Бруклине (США) на арене Barclays Center.

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Поединок покажет канал Showtime, причем бесплатно. Ранее была информация, что бой якобы собираются транслировать по схеме PPV ( "плата-за-просмотр").

22 декабря 2018 года Бризил в 9-м раунде нокаутировал пуэрториканца Карлоса Негрона.

А тремя неделями ранее Уайлдер и Фьюри не смогли выявить сильнейшего. Ожидалось, что в ближайшее время боксеры проведут реванш, но повторный бой перенесли. Фьюри решил провести промежуточный бой.

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