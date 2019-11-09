Удаление Гармаша и Мораеса и пушечные голы: необычные ставки на матч "Шахтер" – "Динамо"

В воскресенье, 10 ноября, главным футбольным событием будет матч украинских грандов "Шахтера" и "Динамо". Совсем недавно команды встречались в Кубке Украины, где киевляне выбили горняков с турнира, и теперь попытаются развить свой успех в чемпионате.

Три очка также позволят сократить подопечным Алексея Михайличенко отставание от "Шахтера" и приблизиться к первому месту. Пока "горняки" идут с отрывом в 10 баллов и чувствуют себя довольно комфортно на вершине турнирной таблицы.

Украинское классико не случайно является самым ожидаемым матчем украинских болельщиков. Поединки "Шахтера" и "Динамо" всегда бескомпромиссные, интрига в них держится до последних минут, эмоции футболистов бьют через край, что нередко приводит к удалениям. Поэтому, как бы ни закончилась предстоящий матч, он вряд ли оставит кого-то разочарованным.

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Накануне этой встречи компания Favorit Sport предложила болельщикам сделать прогнозы не просто на исход противостояния, но и на другие интересные события.

Например, что будет раньше – замена у "Динамо" или удаление у "Шахтера". Коэффициент на рокировку состава киевлян 1,18, что составляет почти 80%.

Что же касается возможного удаления, то вероятность того, что красные карточки будут показаны футболистам обеих команд, достаточно высока – коэффициент 4,5. А главные претенденты на то, чтобы увидеть перед собой красный свет – Денис Гармаш (10,0) и Жуниор Мораес (15,0).

Штрафные площадки "Шахтера" и "Динамо" во многих матчах – неприступные крепости. И в очном противостоянии гранды будут пытаться не подпустить соперника к своим воротам. В этом случае нам стоит ждать много выстрелов с дальней дистанции. А какая тогда вероятность, что все мячи будут забиты из-за пределов штрафной? Favorit Sport предлагает на это коэффициент 4,0.