Удар Яфань в матче против Свитолиной – лучший момент дня на турнире в Майами: видео

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Ван Яфань
Ван Яфань / twitter WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина довольно сенсационно уступила представительнице Китая Ван Яфань. А удар последней в матче против украинки стал лучшим моментом дня на турнире.

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В первом сете на своей подаче Яфань сумела реализовать сет-пойнт. И выиграла первый сет со счетом 6:2. Победив во втором сете 6:4, китаянка оформила победу над Свитолиной. Она стала дебютной для Яфань против теннисисток из топ-10 мирового рейтинга. Сама китаянка занимает 50-е место в рейтинге WTA.

 

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Теги: Спорт Теннис Елина Свитолина
Источник: 24 Канал
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