Удар Ястремской претендует на звание лучшего в мае: видео

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Даяна Ястремская
Даяна Ястремская / twitter WTA Strasbourg

Украинская теннисистка Даяна Ястремская выиграла турнир WTA в Страсбурге. Удар украинки в финале этого турнира претендует на звание лучшего в мае 2019 года в женском теннисе.

WTA опубликовала видео четырех победных ударов, претендующих на звание лучшего в мае 2019 года. Среди них и удар Ястремской в финале против Каролин Гарсии.

К слову: Украинская теннисистка Ястремская выиграла третий титул WTA в карьере

Еще три удара – это Симоны Халеп против Джоанны Конти, Серены Уильямс против Ребекки Петерсон и Маркеты Вондрушковой против Дарьи Кастакиной.

Видео топ-4 лучших ударов в мае в женском теннисе

 

Напомним, Даяна Ястремская после победы на турнире в Страсбурге поднялась на 32-ю позицию в рейтинге WTA. Однако украинка не слишком удачно выступила на Ролан Гаррос, проиграв уже в первом круге турнира. Хотя была за шаг до того, чтобы пройти в следующий круг турнира.

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Теги: Спорт Новости Спорта Даяна Ястремская Теннис
Источник: 24 канал
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