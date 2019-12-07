Удар Стаховского в прыжке вошел в число лучших розыгрышей сезона: видео
ATP Challenger Tour представил подборку лучших розыгрышей завершившегося сезона, среди которых удар украинца Сергея Стаховского.
На турнире в Тайбэе 33-летний украинец показал фантастическую игру у сетки, достав в падении обводной удар австрийца Денниса Новака.
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К сожалению, на общем результате это не отразилось, победу праздновал австриец.
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