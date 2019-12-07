Удар Стаховского в прыжке вошел в число лучших розыгрышей сезона: видео

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Сергей Стаховский / Фото из открытых источников

ATP Challenger Tour представил подборку лучших розыгрышей завершившегося сезона, среди которых удар украинца Сергея Стаховского.

На турнире в Тайбэе 33-летний украинец показал фантастическую игру у сетки, достав в падении обводной удар австрийца Денниса Новака.

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К сожалению, на общем результате это не отразилось, победу праздновал австриец.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Теннис Сергей Стаховский
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