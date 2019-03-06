Удар Свитолиной претендует на звание лучшего в феврале: видео

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Элина Свитолина
Элина Свитолина

В четвертьфинальном матче Premier 5 в Дубае Элина Свитолина встречалась с испанкой Карлой Суарес-Наварро. Удар украинки в этом матче претендует на победу в номинации "Удар месяца"

В первой половине второго сета теннисистки провели длительный розыгрыш в 28 ударов, украинка завершила обводящим кроссом.

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Видео претендентов на звание лучшего удара февраля в WTA

Проголосовать за удар Элины Свитолиной можно по ссылке на сайте WTA.

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Теги: Новости Спорта Спорт Теннис Елина Свитолина
Источник: 24 Канал
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