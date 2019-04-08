Ударный третий период позволил "Донбассу" обыграть "Днепр" и выйти вперед в финальной серии

В воскресенье, 7 апреля, на домашней арене "Днепра" состоялся третий поединок финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги. Встречались донецкий "Донбасс" и херсонский "Днепр". До этого поединка счет в серии был равным – 1:1.

По традиции финальных матчей между "Донбассом" и "Днепром", первый период был безголевым для обеих команд. Клубы больше присматривались друг к другу, и не спешили атаковать ворота противника.

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Вторая двадцатиминутка, хоть и подарила болельщикам массу опасных и ярких моментов, однако и здесь клубы не смогли открыть счет и прошить голкиперов. К слову, именно надежная игра Олега Петрова и Богдана Дьяченко во многом обеспечила нули на табло по итогам первых двух периодов.

Прервать голевое молчание дончане смогли на старте третьего периода, когда сначала Юрий Сильницкий открыл счет в матче, а через две минуты Евгений Никифоров отправил шайбу точно между ног Олега Петрова, чем оформил неплохую заявку на победу в этом матче.

И хотя Андрей Жвачкин смог отыграть одну шайбу и сократить отставание "Днепра" к минимуму, однако сравнять счет у "щук" не хватило сил. "Донбасс", в свою очередь, сумел воспользоваться пустыми воротами херсонцев на последних секундах встречи – Евгений Никифоров оформил дубль, сняв все вопросы о победителе матча.

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Таким образом эта победа позволяет команде Сергея Витера выйти вперед в финале плей-офф Украинской хоккейной лиги. Следующий матч финальной серии состоится 9 апреля в 19:00.

Днепр – Донбасс 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

Шайбы: 0:1 Сильницкий (Пуголовкин – больш.), 40:24; 0:2 Никифоров (Захаров, Манукян), 42:42; 1:2 Жвачкин (Золотухин), 51:24; 1:3 Никифоров (Манукян), 59:18