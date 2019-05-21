Удивительный сезон: Зинченко попозировал со всеми трофеями "Манчестер Сити"

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Александр Зинченко
Александр Зинченко / Фото з відкритих джерел

Игрок сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко поблагодарил всех за поддержку в этом сезоне.

В течение сезона-2018/19 команда Пепа Гвардиолы одержала четыре трофея: Суперкубок Англии в начале сезона, а также стала первым представителем АПЛ, который оформил внутренний утроений (чемпионат, Кубок лиги, Кубок Англии).

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"Это был удивительный сезон для нас. Хочу сказать большое спасибо за вашу огромную поддержку. Люблю вас всех", – написал Зинченко в Instagram.

В нынешнем сезоне Гвардиола задействовал Александра в 29 встречах во всех турнирах. Зинченко записал на свой счет 1 забитый мяч и 5 результативных передач.

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Теги: Манчестер Сити Александр Зинченко Новости Спорта Спорт Футбол
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