УЕФА уже 2 года игнорирует развитие крымского футбола

2 миллиона евро, которые УЕФА обещал направить на развитие крымского футбола, до сих пор не пришли ни в Федерацию футбола Крыма, ни в Крымский футбольный союз.

Об этом УЕФА сообщил в ответе на информационный запрос Tribuna.com.

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"Деньги до сих пор не перечислили ни Федерации футбола Крыма, ни Крымскому футбольному союзу (с особым статусом)", – сказано в ответе УЕФА.

Напомним, решение о выделении 2 млн евро было принято УЕФА еще весной 2017 года.

Сумму было решено поделить поровну между Крымским футбольным союзом, основанным на территории полуострова после аннексии Россией, и Федерацией футбола Крыма, которая возобновила работу на территории Украины в 2016-ом.