УЕФА досекундно синхронизирует матчи Динамо-Лугано и Копенгаген – Мальме

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Матчи Динамо – Лугано и Копенгаген – Мальме пройдут параллельно друг другу / Коллаж 24 канала

УЕФА решил специально синхронизировать матчи Динамо-Лугано и Копенгаген – Мальме. Они будут проходить параллельно, буквально секунда в секунду.

Это сделано для того, чтобы команды играли на результат, не смотря на итоги параллельного поединка в группе.

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В решающем туре за 2 путевки в раунд плей-офф до сих пор борются три команды – киевское "Динамо", датский "Копенгаген" и шведский "Мальме".

В случае победы "бело-синие" почти точно выйдут в 1/16. Если же победят с разницей в 2 и более голов, то точно окажутся в следующем раунде, не смотря на результат параллельного поединка.

Впрочем, как бы ни сыграло "Динамо", и чем бы не закончился матч между "Копенгагеном" и "Мальме", шансы на выход с первого места, а следовательно и попадание в число сеяных команд при жеребьевке, киевляне уже потеряли.

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Спорт Футбол Лига Европы Динамо
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