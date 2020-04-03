УЕФА может не допустить некоторые клубы в Лигу чемпионов и Лигу Европы: Украина рискует

УЕФА может не допустить в еврокубки в сезоне 2020/2021 клубы из стран, где внутренние лиги не будут доиграны. Сейчас все европейские лиги, кроме белорусской, приостановлены из-за пандемии COVID-19.

УЕФА написало письмо всем 55 ассоциациям о ситуации с прекращением сезона. В организации заявили, что решение досрочно завершать внутренние первенства является преждевременным и неоправданным.

В УЕФА призывают все лиги подождать и завершить первенства. Клубам вроде бы дадут время до конца лета.

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В письме УЕФА призывает европейские лиги не отменять сезон, ведь можно не допустить клубы в еврокубки, информирует Sky Sports.

"Поскольку участие в клубных соревнованиях УЕФА определяется спортивным результатом, достигнутым в конце внутренних соревнований, преждевременное завершение сезона может поставить под сомнение выполнение условия.

УЕФА оставляет за собой право принимать решение о допуске клубов к соревнованиям сезона-2020/21 в соответствии с правилами соревнований.

Мы знаем, что вы разделяете с нами основные ценности нашего спорта, и чувствуем вашу поддержку в нашей миссии, чтобы защитить целостность своих соревнований", – говорится в письме.

Что известно о восстановлении лиг

АПЛ

В Англии ведутся дискуссии о завершении сезона. Некоторые клубы предлагают аннулировать результаты и переиграть сезон.

Футбольная ассоциация Англии 26 марта объявила о завершении сезона в ряде низших мужских и женских лиг с отменой результатов.

Решение по АПЛ крайне сложное, ведь "Ливерпуль" практически гарантировал себе золотые медали.

Сейчас в Англии предлагают доиграть сезон в изолированных лагерях.

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Серия А и Ла Лига

Чемпионат Италии приостановлен до конца апреля. Впрочем, министр спорта Италии Винченцо Спадафора считает, что лигу вряд ли удастся возобновить в мае.

Италия – третья страна мира по количеству выявленных случаев заражения COVID-19.

Там коронавирусом заразились более 100 тысяч человек и около 14 тысяч – умерло. Еще 18 тысяч человек выздоровели.

В то же время чемпионат Испании остановлен бессрочно. Испания – вторая в мире по количеству случаев заражения COVID-19 – 117 710 случаев.

Бундеслига

В Германии футбольный сезон приостановлен до 30 апреля. Однако и там предполагают, что сезон вряд ли удастся доиграть.

В частности, немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит уверен, что проведение футбольных матчей возможно только в следующем году.

В Германии подтверждено более 85 тысяч случаев заражения. Умерло 1 111 человек, выздоровел – 22 440.

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УПЛ

В чемпионате Украины был сыгран первый этап и один тур второго этапа. Сейчас рассматриваются два варианта в случае, если сезон невозможно будет доиграть.

УПЛ могут завершить или по итогам 22 туров, или 23-х. Первый вариант выгоден для "Динамо", которое займет вторую строчку и будет играть в Лиге чемпионов.

Зато после 23 туров место в Лиге чемпионов уже получит "Заря".

В Украине зафиксировано 942 случая заражения коронавирусом. Правительство прогнозирует, что в конце апреля некоторые карантинные ограничения будут сняты, если ситуация нормализуется.

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