УЕФА назвал арбитра, который рассудит "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов

Судейский комитет УЕФА объявил главного арбитра финала Лиги чемпионов УЕФА 2018/19 между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем", который пройдет в Мадриде на стадионе "Метрополитано" 1-го июня.

42-летний словенец Дамир Скомина назначен главным арбитром финального матча между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем".

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Словенец получил международную категорию в 2002 году. Финал Лиги чемпионов позволит ему сделать своеобразный еврокубковый "требл". В 2012 году он работал на матче за Суперкубок УЕФА между "Челси" и "Атлетико", а два года назад судил финал Лиги Европы УЕФА между "Аяксом" и "Манчестер Юнайтед". В ходе финала Лиги чемпионов 2012/13 между дортмундской "Боруссией" и "Баварией" он исполнял обязанности четвертого рефери.

В этом сезоне Скомина работал на четырех матчах Лиги чемпионов и двух матчах Лиги Европы.

Роль ассистентов будут выполнять земляки Скомины Юри Прапротник и Роберт Вукан, четвертым рефери назначен испанец Антонио Матеу Лаос. Отвечать за VAR будет Данни Маккели из Нидерландов, помогать ему будут Пол ван Букел, Феликс Цвайер и Марк Борш.

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На пути к финалу обе английские команды создали настоящие сенсации. В полуфинале "Ливерпуль" победил "Барселону" по сумме двух матчей 4:3. "Тоттенхэм" на последних секундах выбил амстердамский "Аякс".

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