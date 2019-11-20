УЕФА официально утвердил корзины жеребьевки Евро-2020: Украина среди сеяных

40 Читати новину українською
УЕФА официально утвердил корзины жеребьевки Евро-2020: Украина среди сеяных / uefa.com

Официально утверждены корзины для жеребьевки финальной стадии Евро-2020 года. Жеребьевка группового этапа состоится 30 ноября в Бухаресте.

Сборные, которые являются хозяевами чемпионата Европы, свои матчи на групповой стадии сыграют дома.

Корзина 1

  1. Бельгия
  2. Италия (хозяйка)
  3. Англия (хозяйка)
  4. Германия (хозяйка)
  5. Испания (хозяйка)
  6. Украина

Голосуйте: Кого бы Вы хотели видеть в соперниках сборной Украины на Евро-2020: опрос

Корзина 2

  1. Франция
  2. Польша
  3. Швейцария
  4. Хорватия
  5. Нидерланды (хозяин)
  6. Россия (хозяйка)

Читайте также: От "дела Мораеса" к победе над чемпионами Европы: путь Украины на Евро-2020

Корзина 3

  1. Португалия
  2. Турция
  3. Дания (хозяйка)
  4. Австрия
  5. Швеция
  6. Чехия

Корзина 4

  1. Уэльс
  2. Финляндия
  3. Победитель стыковых матчей пути А
  4. Победитель стыковых матчей пути В
  5. Победитель стыковых матчей пути С
  6. Победитель стыковых матчей пути D

Это интересно: Как Украина играла с Нидерландами и с другими потенциальными соперниками на Евро-2020

Что подарить парню на Новый год 2020: идеи подарков, которые понравятся любимому
сегодня
28095
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Сборная Украины по футболу Спорт Футбол Евро-2020 УЕФА
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как Украина играла с Нидерландами и с другими потенциальными соперниками на Евро-2020
сегодня 14:28 Как Украина играла с Нидерландами и с другими потенциальными соперниками на Евро-2020
98
Деонтей Уайлдер – история самого жестокого боксера современности, что может сражаться с Усиком
18 ноября 13:17 Деонтей Уайлдер – история самого жестокого боксера современности, что может сражаться с Усиком
Андрій Тудовші 676
Кого бы Вы хотели видеть в соперниках сборной Украины на Евро-2020: опрос
19 ноября 23:55 Кого бы Вы хотели видеть в соперниках сборной Украины на Евро-2020: опрос
Ігор Саджениця 136
Жозе Моуриньо возглавил "Тоттенхэм"
сегодня 09:00 Жозе Моуриньо возглавил "Тоттенхэм"
Юрій Семенюк 111
От первого километра до 42: как подготовиться и пробежать дебютный марафон
18 ноября 11:35 От первого километра до 42: как подготовиться и пробежать дебютный марафон
Наталя Сколоздра 92
Новости
Больше новостей
Залиште відгук