УЕФА официально утвердил корзины жеребьевки Евро-2020: Украина среди сеяных
Официально утверждены корзины для жеребьевки финальной стадии Евро-2020 года. Жеребьевка группового этапа состоится 30 ноября в Бухаресте.
Сборные, которые являются хозяевами чемпионата Европы, свои матчи на групповой стадии сыграют дома.
Корзина 1
- Бельгия
- Италия (хозяйка)
- Англия (хозяйка)
- Германия (хозяйка)
- Испания (хозяйка)
- Украина
Голосуйте: Кого бы Вы хотели видеть в соперниках сборной Украины на Евро-2020: опрос
Корзина 2
- Франция
- Польша
- Швейцария
- Хорватия
- Нидерланды (хозяин)
- Россия (хозяйка)
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Корзина 3
- Португалия
- Турция
- Дания (хозяйка)
- Австрия
- Швеция
- Чехия
Корзина 4
- Уэльс
- Финляндия
- Победитель стыковых матчей пути А
- Победитель стыковых матчей пути В
- Победитель стыковых матчей пути С
- Победитель стыковых матчей пути D
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