УЕФА оштрафовал клуб украинца за нарушения во время матча Лиги Европы

УЕФА оштрафовал два шотландских клуба – "Селтик" и "Рейнджерс" – за нарушения во время матчей Лиги Европы.

"Селтик" был оштрафован за задержку начала домашнего матча против "Копенгагена". Матч начался на 10 минут позже, и закончился поражением шотландского клуба 1:3. "Селтик" обязан заплатить 15 тысяч евро.

Напомним, именно за "Селтик" выступает украинец Марьян Швед, хотя он и не попал в заявку клуба на вторую часть сезона Лиги Европы.

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"Рейнджерс" оштрафовали на 10 тысяч евро за бросание посторонних предметов на поле болельщиками. А также за то, что один из фанатов выбежал на поле во время матча против "Браги".

Стоит отметить, что в этом матче "Рейнджерс" проигрывал дома 0:2 к 67-й минуте. Однако сумел отыграться и выиграть 3:2. А на выезде шотландский клуб минимально победил соперника и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Там команда сыграла уже первый матч, уступив дома немецкому "Байеру" 1:3. После этого все матчи в еврокубках были перенесены на неопределенный срок из-за коронавируса.

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