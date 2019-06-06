УЕФА оштрафовал обнаженную модель, которая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов

Модели Кинси Волански придется немало заплатить за свою выходку в финале Лиги чемпионов в Мадриде. УЕФА решил наказать девушку денежным штрафом

Кинси Волански придется заплатить штраф в 5 тысяч евро.

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Еще на 10 тысяч евро девушку оштрафовала испанская полиция.

Однако эти потери ей будет легко покрыть. Ведь на купальнике девушки была реклама сайта фильмов для взрослых ее бойфренда Виталия Здоровецкого. А такая выходка в финале Лиги чемпионов может принести ему прибыль в размере 3,5 миллионов евро.