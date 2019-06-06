УЕФА оштрафовал обнаженную модель, которая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов
Модели Кинси Волански придется немало заплатить за свою выходку в финале Лиги чемпионов в Мадриде. УЕФА решил наказать девушку денежным штрафом
Кинси Волански придется заплатить штраф в 5 тысяч евро.
Читайте также: Почему обнаженная девушка на финале Лиги чемпионов – это не очень хорошо
Еще на 10 тысяч евро девушку оштрафовала испанская полиция.
Однако эти потери ей будет легко покрыть. Ведь на купальнике девушки была реклама сайта фильмов для взрослых ее бойфренда Виталия Здоровецкого. А такая выходка в финале Лиги чемпионов может принести ему прибыль в размере 3,5 миллионов евро.
- Во время финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" на поле выбежала обнаженная модель Кинси Волански. Но этот момент не попал в трансляцию матча. Сама игра закончилась победой "Ливерпуля".
- На Instagram модели после этого матча почти сразу подписались 300 тысяч читателей.
- Но Instagram заблокировал профиль девушки. Впоследствии на некоторое время разблокировал, но опять заблокировал. За это время в соцсети успело появиться немало фейковых страниц модели.
Источник: 24 канал
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии