УЕФА перенес матчи отбора на чемпионаты Европы с участием украинских сборных

УЕФА перенес отборочные турниры чемпионатов Европы среди юношеских и девичьих сборных. Поэтому матчи трех украинских сборных не состоятся в назначенное время.

В УЕФА решили перенести все мини-турниры элитного раунда отбора к чемпионатам Европы среди команд U-17 и WU-17, U-19 и WU-19, которые должны состояться между 14 марта и 14 апреля 2020 года. Все из-за распространения вируса Covid-19 и ограничений в Европе из-за пандемии.

К слову УЕФА объявила экстренное заседание из-за коронавирус: Евро-2020 могут перенести

В этих турнирах должны принять участие сборные Украины U-17 (тренер – Александр Петраков), U-19 (Олег Кузнецов) и WU-17 (Сергей Сапронов). Соревнования были запланированы на конец марта соответственно в Турции, Дании и Норвегии.

Когда именно теперь состоятся эти турниры – пока неизвестно.

Из-за пандемии коронавируса могут перенести матчи Евро-2020. В УЕФА также могут и отменить матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Часть матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы уже прошли без зрителей.

Два матча Лиги Европы – между "Севильей" и "Ромой", а также "Интер" – "Хетафе" перенесли на неопределенный срок.

Чемпионат Италии официально приостановили. Два тура чемпионата Испании перенесли.

В Украине на время объявления карантина до 3 апреля все спортивные мероприятия пройдут без зрителей. Часть из них уже отменили.

К слову Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн

Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram