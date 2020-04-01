УЕФА перенесет матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на конец лета
Из-за пандемии коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может возобновить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы в июле или августе.
Наразі УЄФА проводить відеоконференцію з представниками всіх 55 національних асоціацій. На ній обговорюється інформація про поточну ситуацію з пандемією коронавірусу.
До теми Розіграш Ліги чемпіонів і Ліги Європи офіційно призупинений через коронавірус
В УЄФА поки що немає чіткого уявлення про те, коли футбольний сезон може поновитися. Професійний футбол в Європі в даний час призупинено, принаймні, до кінця квітня.
За наявною інформацією, на зустрічі обговорюються наступні рішення:
- Догравання Ліги чемпіонів і Ліги Європи буде перенесено на липень і серпень,
- Всі матчі національних збірних в червні будуть скасовані.
- Матчі плей-офф кваліфікації чемпіонату Європи переносяться на вересень.
Ці рішення, швидше за все, збільшують плутанину в календарі футбольного сезону, оскільки новий євросезон повинен початися в серпні. Однак, схоже, що всі учасники конференції хочуть закінчити поточний сезон до того, як почнеться наступний.
Також раніше повідомлялося, що УЄФА навіть готовий піти на те, щоб фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи пройшли без глядачів.
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