УЕФА перенесет матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на конец лета

Из-за пандемии коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может возобновить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы в июле или августе.

Наразі УЄФА проводить відеоконференцію з представниками всіх 55 національних асоціацій. На ній обговорюється інформація про поточну ситуацію з пандемією коронавірусу.

До теми Розіграш Ліги чемпіонів і Ліги Європи офіційно призупинений через коронавірус

В УЄФА поки що немає чіткого уявлення про те, коли футбольний сезон може поновитися. Професійний футбол в Європі в даний час призупинено, принаймні, до кінця квітня.

За наявною інформацією, на зустрічі обговорюються наступні рішення:

Догравання Ліги чемпіонів і Ліги Європи буде перенесено на липень і серпень,

Всі матчі національних збірних в червні будуть скасовані.

Матчі плей-офф кваліфікації чемпіонату Європи переносяться на вересень.

Ці рішення, швидше за все, збільшують плутанину в календарі футбольного сезону, оскільки новий євросезон повинен початися в серпні. Однак, схоже, що всі учасники конференції хочуть закінчити поточний сезон до того, як почнеться наступний.

Також раніше повідомлялося, що УЄФА навіть готовий піти на те, щоб фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи пройшли без глядачів.

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