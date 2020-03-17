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УЕФА прояснил ситуацию с билетами на Евро-2020 после переноса турнира

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Руководство УЕФА обратилось к болельщикам, которые купили билеты на матчи Евро-2020, после переноса турнира на 2021 год из-за коронавируса.

УЕФА сообщил, что те болельщики, которые приобрели билеты на матчи чемпионата Европы-2020 и не смогут посетить турнир в 2021 году, смогут вернуть их за полную стоимость.

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В течение следующего месяца УЕФА предоставит болельщикам подробную информацию о процессе возврата билетов.

  • 17 марта УЕФА принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Матчи континентального первенства пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.
  • В финальную часть Евро-2020 пробилась и сборная Украины. Команда Андрея Шевченко сыграет в группе с с Нидерландами и Австрией. Третий соперник определится после плей-офф Лиги Наций, матчи которого были перенесены с марта на июнь нынешнего года.
  • Также УЕФА принял решение о возобновлении матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы после того, как улучшится ситуация в борьбе с коронавирусом. Европейские чемпионаты должны быть доиграны до конца июня.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Сборная Украины по футболу УЕФА Евро-2020 Спорт Футбол
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