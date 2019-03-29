УЕФА строго наказал "Шахтер" за проявление расизма во время матча с "Айнтрахтом"

УЕФА наказал "Шахтер" за расистское поведение болельщиков на матче Лиги Европы с "Айнтрахтом" 14 февраля.

УЕФА решил закрыть часть трибун во время следующего еврокубкового матча на домашней арене "горняков". В частности, речь идет о закрытии 13-го сектора северной трибуны за расистские выкрики, сообщает пресс-служба союза.

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Также "Шахтер" оштрафован на 10 тысяч евро за использование фанатами пиротехники. Кроме того, "Шахтер" должен повесить на трибунах стадиона баннер с надписью #EqualGame и логотипом УЕФА.

Как известно, "Шахтер" проиграл "Айнтрахту" по сумме двух встреч (2:2, 1:4) и покинул Лигу Европы на стадии 1/16 финала.

Спорт 24 писал, что "Шахтер" потерял Исмаили из-за травмы в товарищеском матче с "Олимпиком".

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