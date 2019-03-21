УЕФА вынес наказание Роналду за неприличный жест в матче Лиги чемпионов

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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду / Фото из открытых источников

Звездный форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико".

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

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После своего третьего гола в ворота "матрасников" Роналду изобразил жест, похожий на тот, который ранее показал главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне.

В свою очередь, Симеоне совершил свой "жест с яйцами" во время первого матча, празднуя второй гол в ворота "Ювентуса". После игры он заявил, что таким образом хотел показать, что у его команды есть характер и заверил, что никого не хотел обидеть.

Как и Симеоне, Роналду будет оштрафован, но избежит дисквалификации. Дисциплинарный комитет УЕФА не отстранил игрока от матчей.

Поединок "Ювентус" – "Атлетико" завершился со счетом 3:0 в пользу подопечных Массимилиано Аллегри, а сам Роналду оформил хет-трик. По сумме двух матчей (3:2) итальянцы пробились в четвертьфинал, где сыграют с амстердамским "Аяксом".

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Криштиану Роналду в нынешнем сезоне сыграл 36 матчей за "Ювентус" во всех турнирах, отметившись при этом 24 голами и 10 ассистами.

В 1/4 финала Лиги чемпионов "Ювентус" сыграет против "Аякса". Матчи состоятся 10-го и 16 апреля.

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Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов Криштиану Роналду Диего Симеоне Ювентус Атлетико
Источник: 24 Канал
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