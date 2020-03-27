UFC не может перенести бой Хабиб – Фергюсон: на этот раз помешал Рамадан

Главным событием UFC 249 станет бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Однако если сначала на пути проведения боя стала пандемия коронавируса в мире, то теперь еще и Рамадан.

Предварительно бой Хабиб – Фергюсон запланирован на 18 апреля. Состояться он должен в Нью-Йорке. Однако именно этот город в США является первым по количеству инфицированных Covid-19.

США вышли на первое место в мире по количеству инфицированных – более 86 тысяч человек (по состоянию на 27 марта). Из них 23 тысячи – только в самом Нью-Йорке.

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Поэтому в UFC подумывают над тем, чтобы перенести бои. Но и здесь перед организаторами встала большая проблема. Хабиб Нурмагомедов заявил, что не планирует драться во время Рамадана и 45 дней после него.

"Я знаю свое тело и как оно себя ведет. Поэтому я не бьюсь во время Рамадана и сразу после... Нужно минимум 45 дней на восстановление. Мы соревнуемся на очень высоком уровне. Поэтому надо учитывать все. Это очень сложно и очень опасно. Целый день ты не пьешь, не ешь. Могут быть травмы. Поэтому нельзя спарринговать. Но даже без спарринга это очень трудно", – приводит цитату Хабиба "СЭ".

В этом году Рамадан пройдет с 23 апреля по 23 мая. Поэтому если бой не состоится вовремя, его стоит ожидать не раньше июля.