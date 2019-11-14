Украина – Эстония: стартовые составы команд на товарищеский матч
В четверг, 14 ноября, сборная Украины играет товарищеский матч против сборной Эстонии. Главный тренер команды Андрей Шевченко определился со стартовым составом на эту игру.
Стоит отметить, что впереди у сборной Украины ответственный матч против Сербии. Он состоится в воскресенье, 17 ноября. Поэтому на матч против Эстонии вышло немало игроков, которые до того имели мало игровой практики в сборной.
К слову: Украина – Эстония: онлайн-трансляция матча
Стартовый состав сборной Украины: Андрей Лунин, Эдуард Соболь, Николай Матвиенко, Игорь Пластун, Сергей Болбат, Евгений Шахов, Сергей Сидорчук, Виктор Коваленко, Виктор Цыганков, Андрей Ярмоленко, Артем Беседин.
Запасные: Юрий Панькив, Владимир Шепелев, Артем Шабанов, Марьян Швед, Роман Яремчук, Евгений Коноплянка, Андрей Пятов, Дмитрий Иванисеня, Виталий Буяльский, Виталий Миколенко, Роман Безус, Александр Караваев.
Капитанскую повязку в этой игре доверили Андрею Ярмоленко.
Сборная Эстонии на этот матч выйдет в следующем составе: Игонен, Камс, Баранов, Кууск, Пикк, Кяйт, Лийвак, Айнсалу, Крейда, Пури, Аниер.