Украина – Эстония: стартовые составы команд на товарищеский матч

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Состав сборной Украины
Состав сборной Украины / УАФ

В четверг, 14 ноября, сборная Украины играет товарищеский матч против сборной Эстонии. Главный тренер команды Андрей Шевченко определился со стартовым составом на эту игру.

Стоит отметить, что впереди у сборной Украины ответственный матч против Сербии. Он состоится в воскресенье, 17 ноября. Поэтому на матч против Эстонии вышло немало игроков, которые до того имели мало игровой практики в сборной.

К слову: Украина – Эстония: онлайн-трансляция матча

Стартовый состав сборной Украины: Андрей Лунин, Эдуард Соболь, Николай Матвиенко, Игорь Пластун, Сергей Болбат, Евгений Шахов, Сергей Сидорчук, Виктор Коваленко, Виктор Цыганков, Андрей Ярмоленко, Артем Беседин.

Запасные: Юрий Панькив, Владимир Шепелев, Артем Шабанов, Марьян Швед, Роман Яремчук, Евгений Коноплянка, Андрей Пятов, Дмитрий Иванисеня, Виталий Буяльский, Виталий Миколенко, Роман Безус, Александр Караваев.

Капитанскую повязку в этой игре доверили Андрею Ярмоленко.

Сборная Эстонии на этот матч выйдет в следующем составе: Игонен, Камс, Баранов, Кууск, Пикк, Кяйт, Лийвак, Айнсалу, Крейда, Пури, Аниер.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Украина – Естония Сборная Украины по футболу
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