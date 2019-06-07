Украина – Колумбия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Чемпионата мира U-20

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Сборная Украины
Сборная Украины / Getty Images

Сборная Украины сегодня, 7 июня, проведет четвертьфинальный матч чемпионата мира U-20. В городе Лодзь подопечные Александра Петракова встретятся со сборной Колумбии

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Победитель этой пары сыграет в полуфинале с победителем пары Италия – Мали.

Матч с участием Украины прокомментирует Дмитрий Джулай. Начало матча – в 16:30.

Онлайн-трансляция матча Украина Колумбия

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
Источник: 24 канал
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