Украина – Колумбия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Чемпионата мира U-20
Сборная Украины сегодня, 7 июня, проведет четвертьфинальный матч чемпионата мира U-20. В городе Лодзь подопечные Александра Петракова встретятся со сборной Колумбии
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Победитель этой пары сыграет в полуфинале с победителем пары Италия – Мали.
Матч с участием Украины прокомментирует Дмитрий Джулай. Начало матча – в 16:30.
Онлайн-трансляция матча Украина – Колумбия
Источник: 24 канал
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