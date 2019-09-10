Украина – Нигерия: команды объявили стартовые составы на игру

Сборная Украины сыграет товарищеский матч против Нигерии. Главные тренеры сборных объявили стартовые составы на матч, который состоится сегодня в 21:30 на "Днепр арене"

Главный тренер сборной Украины провел значительную ротацию, по сравнению с предыдущим матчем против Литвы. Так, с первых минут выйдут только Николай Матвиенко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко, которые играли в старте в Литве.

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Стартовый состав сборной Украины: 23. Андрей Лунин, 2. Эдуард Соболь, 22. Николай Матвиенко, 5. Никита Бурда, 21. Александр Караваев, 8. Руслан Малиновский, 17. Александр Зинченко, 20. Виктор Коваленко, 15. Виктор Цыганков, 7. Андрей Ярмоленко (к), 9 Жуниор Мораес.

Запасные: 1. Юрий Панькив, 2. Сергей Болбат, 4. Сергей Кривцов, 6. Владимир Шепелев, 10. Евгений Коноплянка, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Игорь Пластун, 14. Виталий Буяльский, 16. Виталий Миколенко, 18. Роман Яремчук, 19. Роман Безус.

Стартовый состав сборной Нигерии: 1. Икечукву Езенва, 2. Олаулува Айна, 3. Жамилу Коллинс, 4. Андерсон Ect, 5. Уильям Еконг, 6. Леон Балогун, 8. Огенекаро Етобо, 9. Джошуа Майя, 10. Жозеф Арибо, 11. Эммануэль Деннис, 12. Сэмми Аджаи.

Запасные: 13. Самуэль Чуквезе, 14. Калечи Ихеаначо, 15. Мозес Симон, 16. Эмиль Мадука Окойе, 17. Самуэль Кала, 18. Александр Ивоби, 19. Пол Онуачу, 20. Чидозье Авазием, 21. Виктор Осимхен, 22. Брайан Идову, 23. Фрэнсис Узохо.

Стоит напомнить, что на этот матч сборная Украины выйдет в белой форме.