Украина – Нигерия: прогноз букмекеров на Чемпионата мира U-20

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Юношеская сборная Украины в заключительном матче может готовиться к плей-офф Чемпионата мира. Наша команда U-20, досрочно обеспечившая выход из группы D, завершает групповой этап игрой против сверстников из Нигерии.

Именно африканская команда, которой необходима победа, является фаворитом в противостоянии.

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Отметим, что украинская сборная U-20 четвертый раз участвует в мундиале и во всех случаях групповой этап был нашими футболистами преодолен. А вот 1/8 финала украинцам еще ни разу не покорилась. В 2005 году на первой стадии плей-офф сборной Украины преградила путь именно сборная Нигерии.

Прогноз MarathonBet на матч Украина – Нигерия:

Коэффициент на триумф Нигерии – 2,43. На то, что победу отпразднует Украина – 2,75. Ничья – 3,44. А вот наиболее вероятный счет игры, по мнению специалистов, – 1:1. Коэффициент на такой итог 6,4.

Удастся ли украинцам финишировать на первом месте группы D – узнаем в четверг, 30 мая. Матч против Нигерии начнется в 21:30.

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Теги: Новости Украины Сборная Украины по футболу Спорт Футбол
Источник: 24 канал
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