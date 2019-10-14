Украина – Португалия: прямое включение со стадиона

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НСК "Олимпийский"
НСК "Олимпийский" / ffu.ua

Считанные минуты остались до момента, когда Энтони Тейлор даст стартовый свисток в матче Украина – Португалия в Киеве. Сейчас на стадионе происходит шоу-программа.

Начиная с 20:00 болельщиков ждал сюрприз – шоу-программа с участием группы "Ляпис-98".

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Также самые активные болельщики получат призы и подарки от Украинской ассоциации футбола и ведущего – Артема Гагарина.

Украина Португалия: онлайн-трансляция со стадиона

Также в УАФ обещают удивить болельщиков ярким звучанием гимна Украины. Его исполнит Национальный хор им. Григория Веревки в составе 125-и человек.

На НСК "Олимпийский" ожидается 67 800 украинских болельщиков (в продажу поступило 68 тысяч билетов). Около 200 фанатов приедут из Португалии.

Матч Украина – Португалия состоится сегодня на стадионе НСК "Олимпийский". Игра начнется в 21:45.

Обзор матча Украина – Португалия читайте на сайте Спорт24.

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Теги: Спорт Евро-2020 Украина – Португалия Сборная Украины по футболу Футбол
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