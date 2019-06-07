Украина – Сербия: анонс матча квалификации Евро-2020

Сборная Украины третий матч в отборе на Евро-2020 сыграет против сборной Сербии. Именно сербы являются главным конкурентами за одну из путевок на Чемпионат Европы. Как и сборная Португалии. Все самое важное, что следует знать об этом матче – в анонсе от Спорт24.

Украина – Сербия: главное

Что: матч квалификации Чемпионата Европы по футболу 2020

Где: Львов, "Арена Львов"

Когда: Пятница, 7 июня, 21:45

Трансляция: телеканалы "Украина" и "Футбол 1", видеосервис Oll.tv, текстовая трансляция на Спорт24.

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Почему важен этот матч

От результатов встреч с Сербией и Люксембургом вполне может зависеть судьба путевки на чемпионат Европы. Пока подопечные Андрея Шевченко лидируют в группе, но отрыв от преследователей не такой солидный, чтобы чувствовать себя в безопасности, ведь впереди еще много игр с прямыми конкурентами.

Несмотря на неудачный старт действующих чемпионов – португальцев, их все еще считают не только основными претендентами на выход из группы, но и на первое место в квалификации. Второе место, по мнению аналитиков, разыграют Украина и Сербия. И определяющим в этой борьбе должен стать исход противостояния этих команд.

Украина против Сербии

Примечательно, что по многим показателям сборные выглядят равными соперниками. В рейтинге ФИФА Украина занимает 27 место, сербы – 29-е. Шансы команд на победу, Parimatch оценивает в 35% для нашей сборной и 33% – для гостей, 32% отдается на ничью. У сборной Украины отличная статистика матчей с сербами, которых мы обыгрывали три раза с общей разницей мячей 5:0.

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Некоторые опасения вызывает нынешний состав команды соперника, который, по оценкам transfermarkt, стоит более чем в два раза дороже команды Шевченко. Сербы традиционно представляют клубы ТОП-чемпионатов Европы и имеют опыт участия в матчах высокого уровня.

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Впрочем, несколько козырей есть и у Андрея Шевченко: новоиспеченный чемпион Англии Александр Зинченко и один из лучших игроков чемпионата Бельгии – Руслан Малиновский. Под вопросом участие в матче Марлоса, который продолжает восстанавливаться после травмы. Решение относительно него тренерский штаб примет накануне игры. А вот Андрея Ярмоленко в составе команды, к сожалению, точно не будет: он только начал набирать форму и еще не готов к выходу на поле. Как заявил Андрей Шевченко, Ярмоленко будет сопровождать сборную в качестве группы поддержки.

Фартовый стадион

Также на нашей стороне будут родные стены. И не просто родные, а фартовые: Украина провела во Львове уже 14 матчей (12 побед и 2 ничьи) с разницей мячей 35:8. Непосредственно на "Арене Львов" было шесть побед и две ничьи, разница мячей 21:3.