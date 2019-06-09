Украина – страна возможностей: Жан Беленюк идет на выборы

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Жан Беленюк
Жан Беленюк

Украинский борец Жан Беленюк, который идет на досрочные парламентские выборы от "Слуги народа", поделился мнением о мэре Киева Виталие Кличко и президенте Украины Владимире Зеленском.

28-летний Жан Беленюк, который является серебряным призером Олимпийских игр 2016, заявил, что нормально относится к Владимиру Зеленскому.

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Я знаком и общался с ним. Нормальное отношение. Я не очень представлял его в кресле президента, но это доказывает, что Украина – страна возможностей,
сказал Беленюк.

Также Жан высказал свое мнение о мэре Киева Виталие Кличко.

Вы знаете, у нас все мэры Киева чем-то отличались от мэров других городов. Я уже привык к этому. Хотя посмеяться можно,
– резюмировал спортсмен.

Партия "Слуга народа" объявила список кандидатов в народные депутаты на выборы в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля 2019 года. Жан Беленюк десятый в списке.

Ранее партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" также обнародовала список кандидатов в депутаты на выборы в Верховную Раду Украины. В этом списке нашлось место нескольким деятелям, которые также связаны со спортом.

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Теги: Парламентские выборы 2019 Новости Спорта Спорт Слуга народа Вольная борьба Жан Беленюк
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