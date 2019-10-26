Стартовала продажа билетов на матч Украина – Эстония: где купить и какая цена

Заключительный домашний поединок в этом году сборная Украины проведет 14 ноября в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена". Начало игры – в 19.00.

Традиционно купить билеты на матчи сборной Украины можно на сайте ticketsbox.com. Цена на билеты варьируется от 100 до 300 гривен.

Читайте также: Шевченко объявил состав сборной Украины на матчи с Эстонией и Сербией

Условия продажи

Online на сайте ticketsbox.com:

Одно лицо может приобрести не более четырех билетов.

Для приобретения билетов необходимо зарегистрироваться на сайте.

После совершения процедуры оплаты на электронный адрес заказчика поступят все электронные билеты для каждого лица отдельно.

Болельщик покупает билет на определенный сектор, ряд, место.

Билеты обмену и возврату не подлежат.

Продажа билетов в кассах "Славутич-Арены" начнется в начале ноября.

К слову: Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА

Как известно, сборная Украины уже гарантировала себе участие на групповом этапе Евро-2020. Украинцы 14 октября победили Португалию и досрочно выиграли группу B.

17 ноября "сине-желтые" сыграют последний матч в 2019 году. В Белграде команда Андрея Шевченко встретится с Сербией. Один добытый балл в той игре гарантирует украинцам место среди сеяных команд во время жеребьевки группового этапа Евро-2020.

Подробнее о соперниках Украины на Евро-2020 – читайте здесь.