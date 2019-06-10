Украина – Люксембург: прогноз букмекеров на матч квалификации Евро-2020

Сборная Украины в понедельник, 10 июня, сыграет четвертый матч квалификации Евро-2020. Соперником украинцев будет сборная Люксембурга. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

Прогноз на матч Украина – Люксембург

Сборная Украины является фаворитом в этом матче. Свой высокий класс украинцы продемонстрировали и в предыдущем матче, разгромив сербов в Львове.

Как это было: Сборная Украины разгромила Сербию в матче квалификации Евро-2020

В пользу украинцев говорит и тот факт, что они проведут второй матч дома. В то время как сборная Люксембурга была вынуждена совершить вояж – сначала в Литву, а теперь и в Украину. При этом поездка в Литву оказалась не слишком удачной – только ничья, при этом что у литовцев было два удаления.

Но не стоит забывать, что украинцы сыграли предыдущий матч против Люксембурга – победа только в добавленное арбитром время, и то благодаря автоголу соперника. Поэтому легко не будет.

Прогноз от 1xBet

Их эксперты прогнозируют победу украинцев с коэффициентом 1.13. На то, что сборная Люксембурга выигрывает во Львове – 24. Ничья в матче – 10,5.

Читайте также: Экс-партнер Вильи и цель "Баварии": кто такие футболисты сборной Люксембурга

Что касается количества голов, то их в матче может быть и три. Ставка на "тотал матча больше 3" – 1.91.

Прогноз от PariMatch

Несколько меньший коэффициент на победу Люксембурга дает PariMatch – 20,0. При этом со на победу украинцев такой же – 1,13. Относительно ничьей, то ее оценили в 9,70.

Ставка на то, что сборная Украины победит, а в матче будет забито как минимум три гола – 1.66. Победа украинцев и "тотал матча меньше 2,5" – 3,20

Прогноз от "Фаворит спорт"

Несколько меньший коэффициент на победу украинцев в "Фаворит спорт" – 1,12. Ничья – 9,75. В победе гостей, то она получила 22,00. При этом букмекеры не принимают ставку на то, что украинцы не проигрывают.

Читайте также: Матч Украина – Люксембург рассудят арбитры из Словакии

Матч Украина – Люксембург состоится в понедельник, 10 июня, на "Арене Львов". Начало встречи в 21:45. Онлайн-трансляция на сайте Спорт24.