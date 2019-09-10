Сборная Украины за две минуты сравняла счет в матче с Нигерией: видео

Во вторник, 10 сентября, сборная Украины провела блестящий камбэк в товарищеском матче с Нигерией на "Днепр-Арене.

Украина – Нигерия 0:2

Гол: Аделее, 4, Осимхен, 34 (пен.)

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Ивоби слева ворвался в штрафную и сделал передачу на Арибо, который в касание переправил мяч в ворота.

На 33-й минуте Караваев нарушил правила против Калу и пробил пенальти в ворота "сине-желтых". Осимхен с 11-метровой отметки точно пробил в правый от себя угол. Лунин угадал, но не дотянулся до мяча.

Под конец второго тайма Украине все же удалось сократить счет в матче. На 78 минуте Караваев с правого фланга сделал передачу в штрафную на Зинченко, который проскочил оппонента и с острого угла точно пробил в ближний угол.

А уже через две минуты счет в матче был равным. После разрезной передачи от Марлоса Яремчук вышел один на один с голкипером – 2:2.